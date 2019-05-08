Полторак допускает кадровые изменения в ВСУ после инаугурации Зеленского

Министр обороны Степан Полторак заявил, что после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского в Вооруженных силах Украины могут произойти кадровые изменения. Об этом сообщает "Укринформ".

Вместе с тем он отметил, что увольнение с должностей командующих Нацгвардии и операции Объединенных сил были проведены в рамках ротации и в ближайшее время новых отставок не ожидается.

"То, что произошло в зоне проведения операции Объединенных сил - это плановая ротация, и она никак не связана с выборами. Дело в том, что у нас привыкли, когда страна входит в "зону турбулентности", а выборы как раз и являются такой "зоной турбулентности", то у нас все останавливается. Но мы (армия, - ред.) не можем ждать инаугурации, мы должны... своевременно проводить ротацию военнослужащих, в том числе и руководства. Это плановая ротация, плановое решение", - отметил министр.

При этом глава Минобороны допустил другие ротационные увольнения среди руководства Вооруженных сил.

"После инаугурации, думаю... какие-то изменения могут быть", - заявил Полторак.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрирован новый проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной рады. Новоизбранный президент сообщил, что настаивал на том, чтобы инаугурация прошла 19 мая. Однако, по его словам, было много мнений, и решение примут уже на заседании Рады.

Накануне в парламент был внесен проект постановления о проведении инаугурации Зеленского 19 мая.