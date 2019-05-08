Полторак допускає кадрові зміни у ЗСУ після інавгурації Зеленського

Міністр оборони Степан Полторак заявив, щопісля інавгурації обраного президента Володимира Зеленського у Збройних силах України можуть відбутись кадрові зміни. Про це повідомляє "Укрінформ".

Разом з тим він зазначив, що звільнення з посад командувачів Нацгвардії та операції Об'єднаних сил проведені у межах ротації, і найближчим часом нових відставок не очікується.

"Те, що відбулося у зоні проведення операції Об'єднаних сил, - це планова ротація, і вона жодним чином не пов'язана з виборами. Річ у тому, що у нас звикли, коли країна входить у "зону турбулентності", а вибори якраз і є такою "зоною турбулентності", то в нас все зупиняється. Але ми (армія, - ред.) не можемо чекати інавгурації, ми маємо… своєчасно проводити ротацію військовослужбовців, у тому числі і керівництва. Це планова ротація, планове рішення", - зауважив міністр.

При цьому глава Міноборони допустив інші ротаційні звільнення серед керівництва Збройних сил.

"Після інавгурації, думаю... якісь зміни можуть бути", - заявив Полторак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній раді зареєстровано новий проект постанови про інавгурацію Зеленського 19 травня.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський провів зустріч з главами фракцій Верховної ради. Новообраний президент повідомив, що наполягав на тому, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак, за його словами, було багато думок, і рішення ухвалять уже на засіданні Ради.

Напередодні у парламент був внесений проект постанови про проведення інавгурації Зеленського 19 травня.