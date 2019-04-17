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Полторак анонсировал подписание контрактов по закупке вооружения для ВСУ

Новости » Политика    17.04.2019 - 11:20
Полторак анонсировал подписание контрактов по закупке вооружения для ВСУ
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Сейчас идут переговоры с партнерами из США и других стран

Министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал подписание контрактов по закупке вооружения для Вооруженных сил Украины с оборонными ведомствами стран-партнеров в ближайшее время. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, речь идет о закупке средств противовоздушной обороны и противотанковых средств.

"Мы уже сегодня ведем переговоры с нашими партнерами из США и из других стран о закупке средств противовоздушной обороны, противотанковых средств, закупке средств радиоэлектронной борьбы, средств наблюдения, также относительно модернизации наших Воздушных сил, наших самолетов", - сказал глава Минобороны.

Он отметил, что контракты будут подписаны в ближайшее время.

"Такие переговоры ведутся и, я думаю, что в ближайшее время первые контракты напрямую между министерствами обороны будут подписаны", - сказал министр на Яворовском полигоне.

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