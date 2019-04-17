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Полторак анонсував підписання контрактів із закупівлі озброєння для ЗСУ

Новини » Політика    17.04.2019 - 11:20
Полторак анонсував підписання контрактів із закупівлі озброєння для ЗСУ
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Зараз йдуть переговори з партнерами з США та інших країн

Міністр оборони України Степан Полторак анонсував підписання контрактів із закупівлі озброєння для Збройних сил України з оборонними відомствами країн-партнерів найближчим часом. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, мова йде про закупівлю засобів протиповітряної оборони і протитанкових засобів.

"Ми вже сьогодні ведемо переговори з нашими партнерами з США і з інших країн про закупівлю засобів протиповітряної оборони, протитанкових засобів, закупівлю засобів радіоелектронної боротьби, засобів спостереження, також щодо модернізації наших Повітряних сил, наших літаків", - сказав глава Міноборони.

Він зазначив, що контракти будуть підписані найближчим часом.

"Такі переговори ведуться і, я думаю, що найближчим часом перші контракти безпосередньо між міністерствами оборони будуть підписані", - сказав міністр на Яворівському полігоні.

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