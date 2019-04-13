Полторак рассказал, сколько новых образцов техники получили ВСУ

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Еще более 330 единиц техники и вооружения допустили в эксплуатацию

Министр обороны Степан Полторак рассказал, сколько новых образцов военной техники получили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение последнего времени. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По словам Полторака, Вооруженные силы получили 120 новых образцов техники, которых ранее не было на вооружении украинских войск. Также Минобороны допустило к эксплуатации свыше 330 единиц вооружения и военной техники.

"Это и в авиационном комплексе, и беспилотные летательные комплексы, боевые летательные аппараты, которые мы закупили", - добавил он.

Кроме того, Полторак отметил, что в этом году планируется завершить испытания крылатой ракеты "Нептун", поставить на производство ракеты системы залпового огня "Ольха" и другие виды вооружения.

"Работаем над завершением испытания артиллерийской системы "Богдана", над разработкой и поставками в ВС Украины новых разведывательных комплексов и аппаратов, комплексов радиоэлектронной борьбы, средств загоризонтной разведки, что значительно повышает наши возможности", - подчеркнул министр обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину прибыли 35 американских боевых машин Hummer. Так, 20 бронированных машин отправят боевым подразделениям, еще 15 - машины медицинского обеспечения.

Как писало РБК-Украина, президент Петр Порошенко анонсировал закупку новейшего американского вооружения. В ситуационном центре Администрации президента завершались переговоры относительно поставок из США противотанковых ракетных комплексов Javelin.