ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полторак рассказал, сколько новых образцов техники получили ВСУ

Новости » Политика    13.04.2019 - 18:11
Полторак рассказал, сколько новых образцов техники получили ВСУ
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Еще более 330 единиц техники и вооружения допустили в эксплуатацию

Министр обороны Степан Полторак рассказал, сколько новых образцов военной техники получили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение последнего времени. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По словам Полторака, Вооруженные силы получили 120 новых образцов техники, которых ранее не было на вооружении украинских войск. Также Минобороны допустило к эксплуатации свыше 330 единиц вооружения и военной техники.

"Это и в авиационном комплексе, и беспилотные летательные комплексы, боевые летательные аппараты, которые мы закупили", - добавил он.

Кроме того, Полторак отметил, что в этом году планируется завершить испытания крылатой ракеты "Нептун", поставить на производство ракеты системы залпового огня "Ольха" и другие виды вооружения.

"Работаем над завершением испытания артиллерийской системы "Богдана", над разработкой и поставками в ВС Украины новых разведывательных комплексов и аппаратов, комплексов радиоэлектронной борьбы, средств загоризонтной разведки, что значительно повышает наши возможности", - подчеркнул министр обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину прибыли 35 американских боевых машин Hummer. Так, 20 бронированных машин отправят боевым подразделениям, еще 15 - машины медицинского обеспечения.

Как писало РБК-Украина, президент Петр Порошенко анонсировал закупку новейшего американского вооружения. В ситуационном центре Администрации президента завершались переговоры относительно поставок из США противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В Украину скоро прибудет элитный десант из США ВСУ приняли на вооружение ударные беспилотники
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Вооруженные силы Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь