Півтора десятка танків та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян

Фото: Росія втратила у війні вже 41 500 своїх військових убитими (Getty Images)

ЗСУ за минулу добу знищили ще 150 окупантів та півтора десятка танків ворога. Загалом Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 500 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.