ua ru
Чт, 04 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Півтора десятка танків та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян

Новость на русском →
Україна, Четвер 04 серпня 2022 09:12
Півтора десятка танків та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян Фото: Росія втратила у війні вже 41 500 своїх військових убитими (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ за минулу добу знищили ще 150 окупантів та півтора десятка танків ворога. Загалом Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 500 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 41500 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1789 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,
  • артилерійських систем - 946 (+7) од,
  • РСЗВ - 260 (+1) од,
  • засоби ППО - 118 (+0) од,
  • літаків - 223 (+0) од,
  • гелікоптерів - 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),
  • крилаті ракети - 182 (+2),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од,
  • спеціальна техніка - 83 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, що українські бійці в Чорнобаївці знищили пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Півтора десятка танків та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян
Півтора десятка танків та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян
DAILY
Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром
Уляна Безпалько, Владислав Красінський Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром