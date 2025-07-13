Полтавську область накрила буря: є перебої зі світлом, пошкоджено будинки

Він розповів, що внаслідок стихійного лиха в Кобеляцькій громаді, яка знаходиться під Полтавою, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.



"У чотирьох селах громади також зазнала пошкоджень мережа електропостачання. На місці події фахівці проводять оцінку збитків і надають допомогу місцевим жителям. Аварійні бригади АТ "Полтаваобленерго" працюють над відновленням електропостачання", - додав Когут.

За його словами, постраждалих унаслідок негоди немає.

До слова, 11 липня ввечері стало відомо, що через негоду в Полтавській області без світла залишилися близько 5 тисяч жителів.