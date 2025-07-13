Полтавську область накрила буря: є перебої зі світлом, пошкоджено будинки

У Полтавській області в ніч на 13 липня пройшла сильна буря. Негода, зокрема, призвела до перебоїв зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута в Telegram.
Він розповів, що внаслідок стихійного лиха в Кобеляцькій громаді, яка знаходиться під Полтавою, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
За його словами, постраждалих унаслідок негоди немає.
До слова, 11 липня ввечері стало відомо, що через негоду в Полтавській області без світла залишилися близько 5 тисяч жителів.
Нагадаємо, 9 липня в Полтавській області спалахнула лісова пожежа.
Вже 10 липня стало відомо, що через пожежу 150 побутових і 5 юридичних споживачів у Великобудищанській громаді залишилися без електропостачання.
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