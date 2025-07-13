Полтавскую область накрыла буря: есть перебои со светом, повреждены дома

Он рассказал, что в результате стихийного бедствия в Кобеляцкой общине, которая находится под Полтавой, повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.



"В четырех селах общины также получила повреждения сеть электроснабжения. На месте происшествия специалисты проводят оценку ущерба и оказывают помощь местным жителям. Аварийные бригады АО "Полтаваоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения", - добавил Когут.

По его словам, пострадавших в результате непогоды нет.

К слову, 11 июля вечером стало известно, что из-за непогоды в Полтавской области без света остались около 5 тысяч жителей.