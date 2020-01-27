В Полтавской ОГА разрабатывают проект по привлечению 30 млн евро на ремонт дорог

Государственное предприятие "Агентство местных дорог Полтавской области" при поддержке председателя Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова разрабатывает пилотный проект по привлечению средств от Европейского банка реконструкции и развития в объеме 30 млн евро на ремонт дорог Полтавской области. Об этом заявил директор агентства Алексей Басан "Апострофу", комментируя участие области в проекте по восстановлению местных дорог в Украине за средства ЕБРР.

"Постоянное недостаточное финансирование, нарушения межремонтных сроков и игнорирование транспортниками установленных весовых норм привели к тому, что более 70% автомобильных дорог общего пользования местного значения в Полтавской области требуют капитального ремонта, а для 24% от общего количества нужен текущий средний ремонт", - сказал Басан.

По его словам, в Агентстве понимают, что за последнее время технологии сооружения дорожного полотна существенно изменились, поэтому АМД занимается техническим переоснащением и использованием новых технологий, модифицированных асфальтобетонов, а также совместно с международными и отечественными специалистами разрабатывает конструктивы дорожной одежды, что в свою очередь обеспечивает безопасность дорожного движения, уменьшает уровень шума и расход топлива для автомобилей.

"Очень важно создать областной дорожный фонд, наполнение которого будет осуществляться за счет штрафов с перегрузом, превышение скорости и другие поступления. Также мы считаем целесообразным реализовать программу размещения площадок для весовых комплексов и возможности внедрения взвешивания большегрузного автотранспорта во время движения (WIM) на местных дорогах", - заверил Басан.

Стоит отметить, что в рамках проекта по восстановлению местных дорог в Украине, ЕБРР планирует выделить 800 млн грн.

"С учетом "Программы ... на 2020-2024 гг." и кредита ЕБРР будет создан финансово-организационную основу для ремонта основных дорог области, соединяющие районные центры, дороги областного и государственного значения, которые обеспечат транспортные маршруты для транзитного автотранспорта, наладит автотранспортный связь с соседними областями. Реализация этих мероприятий значительно улучшит инфраструктуру области, что, в свою очередь, скажется и на инвестиционной привлекательности региона и активизирует его развитие", - сообщил Басан.

Напомним, в декабре 2019 года Министерство инфраструктуры Украины начало проект по восстановлению местных дорог в Украине за средства Европейского банка реконструкции и развития.

На совместной встрече представителей ЕБРР, Министерства инфраструктуры Украины и руководителей областных государственных администраций о сотрудничестве по вопросам финансирования проектов развития инфраструктуры было отмечено, что приоритетом в данном механизме кредитования являются мосты, переходы и автодороги.

21 января 2020 года было проведено совещание по инициативе председателя Полтавской ОГА Олега Синегубов, представителей ЕБРР, главы "Укравтодора" Александра Кубракова и директора "Агентства местных дорог" Алексея Басана, во время которой был утвержден план работ по восстановлению стратегических путей Полтавской области.

Государственное предприятие "Агентство местных дорог" было создано в 2018 году с целью реформирования системы строительства, обслуживания и ремонта автомобильных дорог в Полтавской области. На баланс новой организации "Укравтодор" передал сеть автодорог местного значения общей протяженностью 7820,3 км.