В Полтавській ОДА розробляють проект щодо залучення 30 млн євро на ремонт доріг

Державне підприємство "Агентство місцевих доріг Полтавської області" за підтримки голови Полтавської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова розробляє пілотний проект щодо залучення коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку у обсязі 30 млн євро на ремонт доріг Полтавської області. Про це заявив директор агентства Олексій Басан "Апострофу", коментуючи участь області в проекті з відновлення місцевих доріг в Україні за кошти ЄБРР.

"Постійне недостатнє фінансування, порушення міжремонтних термінів та ігнорування транспортниками встановлених вагових норм призвели до того, що понад 70% автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області потребують капітального ремонту, а для 24 % від загальної кількості потрібен поточний середній ремонт", - сказав Басан.

За його словами, в Агентстві розуміють, що за останній час технології спорудження дорожнього полотна суттєво змінилися, тому АМД займається технічним переоснащенням та використанням нових технологій, модифікованих асфальтобетонів, а також спільно з міжнародними та вітчизняними фахівцями розробляє конструктиви дорожнього одягу, що в свою чергу забезпечує безпеку дорожнього руху, зменшує рівень шуму та витрати пального для автомобілів.

"Дуже важливо створити обласний дорожній фонд, наповнення якого здійснюватиметься за рахунок штрафів з перегрузів, перевищення швидкості та інші надходження. Також ми вважаємо за доцільне реалізувати програму розміщення майданчиків для вагових комплексів та можливості запровадження зважування великовагового автотранспорту під час руху (WIM) на місцевих дорогах", - запевнив Басан.

Варто зазначити, що в рамках проекту з відновлення місцевих доріг в Україні, ЄБРР має виділити 800 млн грн.

"З урахуванням "Програми …на 2020-2024 рр." та кредиту ЄБРР буде створено фінансово-організаційну основу для ремонту основних доріг області, що з’єднують районні центри, дороги обласного та державного значення, забезпечить транспортні маршрути для транзитного автотранспорту, налагодить автотранспортний зв’язок із сусідніми областями. Реалізація цих заходів значно покращить інфраструктуру області, що, в свою чергу, позначиться й на інвестиційній привабливості регіону та активізує його розвиток", - повідомив Басан.

Нагадаємо, в кінці 2019 року Міністерство інфраструктури України розпочало проект з відновлення місцевих доріг в Україні за кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку.

На спільній зустрічі представників ЄБРР, Міністерства інфраструктури України та керівників обласних державних адміністрацій щодо співпраці з питань фінансування проектів розвитку інфраструктури було зазначено, що пріоритетом у даному механізмі кредитування є мости, переходи та автошляхи.

21 січня 2020 року було проведено нараду за ініціативи голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, представників ЄБРР, голови "Укравтодору" Олександра Кубракова та директора "Агентства місцевих доріг" Олексія Басана, під час якої було затверджено план робіт по відновленню стратегічних шляхів Полтавської області.

Державне підприємство "Агентство місцевих доріг" було створене у 2018 році з метою реформування системи будівництва, обслуговування та ремонту автомобільних доріг в Полтавській області. На баланс новоствореної організації "Укравтодор" передав мережу автодоріг місцевого значення загальною протяжністю 7820,3 км.