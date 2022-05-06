В Полтавской области с завтрашнего дня изменили время комендантского часа

В Полтавской области на три дня изменили время комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

В частности, 7, 8 и 9 мая комендантский час продлится с 21:00 до 07:00.

По словам главы ОВА, в эти дни в области не планируют официальных мероприятий. Однако, отмечается, что доступ к памятникам и мемориалам Второй мировой войне не будут закрывать.

"Почтить память павших во Второй мировой войне может каждый, но вне комендантским часом и при отсутствии воздушных тревог. Однако напоминаем, что враг очень коварный и может специально использовать День памяти и примирения для обстрелов и провокаций", - написал Лунин.