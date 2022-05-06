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В Полтавской области с завтрашнего дня изменили время комендантского часа

Комендантский час в Полтавской области (t.me.UA_National_Police)
Автор: Татьяна Самарук

В Полтавской области на три дня изменили время комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

В частности, 7, 8 и 9 мая комендантский час продлится с 21:00 до 07:00.

По словам главы ОВА, в эти дни в области не планируют официальных мероприятий. Однако, отмечается, что доступ к памятникам и мемориалам Второй мировой войне не будут закрывать.

"Почтить память павших во Второй мировой войне может каждый, но вне комендантским часом и при отсутствии воздушных тревог. Однако напоминаем, что враг очень коварный и может специально использовать День памяти и примирения для обстрелов и провокаций", - написал Лунин.

Ранее мы сообщали, что украинцы призывают не игнорировать воздушную тревогу 9 мая и накануне.

Также мы писали, что городской голова Ивано-Франковска призывает местных жителей выехать за город 7-9 мая.

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