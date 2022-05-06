У Полтавській області відзавтра змінили час комендантської години

У Полтавській області на три дня змінили час комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Зокрема, 7, 8 та 9 травня комендантська година триватиме з 21:00 до 07:00.

За словами голови ОВА, у ці дні в області не планують офіційних заходів. Однак, зазначається, що доступ до пам’ятників та меморіалів Другій світовій війні не закриватимуть.

"Вшанувати пам'ять полеглих у Другій світовій війні може кожен, але поза комендантською годиною та за відсутності повітряних тривог. Однак нагадуємо, що ворог дуже підступний і може спеціально використати День пам’яті та примирення для обстрілів і провокацій", - написав Лунін.