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В Полтавской области на взятке задержали чиновника "Укринтеравтосервиса"

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 16:25
В Полтавской области на взятке задержали чиновника "Укринтеравтосервиса"
Фото: задержание чиновника (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Чиновник требовал неправомерную выгоду в размере 20 тыс. долларов

Правоохранители задержали на взятке сотрудника Полтавского филиала Украинского государственного предприятия по обслуживанию иностранных и отечественных автотранспортных средств (УГП "Укринтеравтосервис"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Facebook.

Генпрокурор опубликовал фотографии, на которых видно, что чиновника задержали при получении взятки. Он пытался получить 20 тыс. долларов.

"Улов дня - 2. Рыба поменьше. Аппетит побольше. Полтавский филиал "Укринтеравтосервиса". Взятка 20 тыс. долларов", - написал Луценко.

 

Фото: задержание чиновника (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Напомним, в Херсонской области на взятке задержали руководителя местного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) .Он вместе с сообщниками требовал 4,5 тыс. долларов за согласование документации на застройку.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Николаеве на взятке задержали чиновника горсовета. По данным полиции, он требовал 5 тыс. долларов взятки за непрепятствование в использовании МАФов, действие договора аренды которых закончился.

Кроме того, в Виннице сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на вымогательстве взятки в размере 4 тыс. долларов врача одного из медицинских учреждений города.

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