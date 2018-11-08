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В Виннице задержали на взятке в 4 тыс. долларов врача

Новости » Происшествия    08.11.2018 - 21:31
Фото: взятка (РБК-Украина)
Фото: взятка (РБК-Украина)

Врач требовал от местного жителя деньги за установление пожизненной группы инвалидности, на которую гражданин имел законное право

В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на вымогательстве взятки в размере 4 тыс. долларов врача одного из медицинских учреждений города. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, врач требовал от местного жителя деньги за установление пожизненной группы инвалидности, на которую мужчина имел законное право.

"Правоохранители задержали врача в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 7 ноября, в Киеве военные прокуроры совместно с сотрудниками СБУ задержали за получение взятки заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.

Также в октябре в Запорожской области на взятке в 35 тысяч гривен задержали секретаря военкомата. Мужчина за эти деньги обещал матери призывника помочь ее сыну избежать армии.

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