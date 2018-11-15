В Николаеве на взятке задержали чиновника горсовета

Фото: задержание чиновника (npu.gov.ua)

Он требовал 5 тыс. долларов за непрепятствование в использовании МАФов

В Николаеве на взятке задержали чиновника городского совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента защиты экономики Национальной полиции.

Как отмечается, правоохранители задержали начальника отдела Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета. По данным полиции, он требовал 5 тыс. долларов взятки за непрепятствование в использовании МАФов, действие договора аренды которых закончилось.

Для того, чтобы скрыть противоправную деятельность, чиновник привлек посредника - частного предпринимателя. Их обоих задержали вчера, 14 ноября, во время передачи "аванса" в размере одна тыс. долларов.

По информации местного издания "НикВести", задержали Николая Носова - заместитель начальника отдела контроля и надзора за благоустройством департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции горсовета Николаева.

Фото: задержание чиновника 14 ноября в Николаеве (npu.gov.ua)

Напомним, как сообщало РБК-Украина, в Киеве, правоохранители разоблачили группу лиц, которые требовали взятки от предпринимателей за размещение на территории города парковок. Злоумышленники требовали от 500 до 700 долларов за оформление документов на размещение парковок в Киеве.

Кроме того, что в Виннице сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на вымогательстве взятки в размере 4 тыс. долларов врача одного из медицинских учреждений города.