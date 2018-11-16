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У Полтавській області на хабарі затримали посадовця "Укрінтеравтосервісу"

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 16:25
У Полтавській області на хабарі затримали посадовця "Укрінтеравтосервісу"
Фото: затримання чиновника (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Чиновник вимагав неправомірну вигоду розміром 20 тис. доларів

Правоохоронці затримали на хабарі співробітника Полтавської філії Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів (УДП “Укрінтеравтосервіс”). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального прокурора України Юрія Луценка у Facebook

Генпрокурор опублікував світлини, на яких видно, що посадовця затримали під час отримання хабара. Він намагався отримати 20 тис. доларів. 

"Улов дня - 2. Риба поменше. Апетит побільше. Полтавська філія "Укрінтеравтосервіс". Хабар 20 тис. доларів", - написав Луценко. 

 

Фото: затримання чиновника (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Нагадаємо, в Херсонській області на хабарі затримали керівника місцевого управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).Він разом зі спільниками вимагав 4,5 тис. доларів за погодження документації на забудову.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Миколаєві на хабарі затримали чиновника міськради. За даними поліції, він вимагав 5 тис. доларів хабара за неперешкоджання у використанні МАФів, дія договору оренди яких закінчилася.

Крім того, у Вінниці співробітники Служби безпеки України викрили на вимаганні хабара у розмірі 4 тис. доларів лікаря одного із медичних закладів міста. 

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