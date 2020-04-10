В Полтавской области выздоровели двое пациентов с COVID-19

Иллюстративное фото (УНИАН)

Пациенты ожидают на контрольное тестирование

В Кременчуге Полтавской области двое пациентов с коронавирусом COVID-19 показали отрицательный результат во время повторного тестирования. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий в Facebook.

По его словам, сейчас пациенты ожидают на последний контрольный тест, который в случае отрицательного результата подтвердит их выздоровление от коронавируса.

"Есть хорошую новость - у первых двух пациенток с COVID-19 повторные тесты дали отрицательные результаты. Необходимо сделать еще один контрольный тест, и если он также будет отрицательным - можно говорить, что больные выздоровели", - написал Малецкий.

Также мэр Кременчуга отметил, что на данный момент в городе лечение проходят 10 инфицированных коронавирусом. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Новых случаев на протяжении дня не было зафиксировано.

Отметим, по состоянию на утро 10 апреля в Полтавской области официально были подтверждены 20 случаев коронавируса. При этом один пациент уже выздоровел.

По состоянию на утро, в Украине лабораторно подтверждено 2203 случая заражения COVID-19. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев. 61 украинец выздоровел, повторное тестирование на коронавирус показало отрицательные результаты.