У Полтавській області одужали двоє пацієнтів з COVID-19

Ілюстративне фото (УНІАН)

Пацієнти очікують на контрольне тестування

У Кременчуці Полтавської області двоє пацієнтів з коронавірусом COVID-19 показали негативний результат під час повторного тестування. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький в Facebook.

За його словами, зараз пацієнти очікують на останній контрольний тест, який у разі негативного результату підтвердить їх одужання від коронавіруса.

"Є гарну новину - у перших двох пацієнток з COVID-19 повторні тести дали негативні результати. Необхідно зробити ще один контрольний тест, і якщо він буде негативним - можна говорити, що хворі одужали", - написав Малецький.

Також мер Кременчука зазначив, що на даний момент в місті проходять лікування 10 інфікованих коронавірусом. Їх стан оцінюється як задовільний. Нових випадків впродовж дня не було зафіксовано.

Зазначимо, станом на ранок 10 квітня в Полтавській області офіційно були підтверджені 20 випадків коронавіруса. При цьому один пацієнт вже одужав.

За станом на ранок, в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадку зараження COVID-19. За добу було зафіксовано нових випадків 311. 61 українець одужав, повторне тестування на коронавірус показало негативні результати.