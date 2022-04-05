В Полтавской области ВСУ сбили две российские ракеты: обломки повредили линии электропередач

На севере Полтавской области Вооруженные силы Украины сбили две российские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Ремонтники уже выехали, сегодня планируем восстановить электроснабжение", - написал Лунин.

Сообщается, что обломки повредили линии электропередачи. Поэтому сейчас в пяти селах области нет света, а также в одном частично.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду.

Также мы писали, что ВСУ сбили две вражеские ракеты в Полтавской области.

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