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У Полтавській області ЗСУ збили дві російські ракети: уламки пошкодили лінії електропередач

У Полтавській обалсті збили ворожі ракети (facebook.com)
Автор: Тетяна Самарук

На півночі Полтавської області Збройні сили України збили дві російські ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Повідомляється, що уламки пошкодили лінії електропередачі. Тому наразі у пʼяти селах області немає світла, а також в одному частково.

"Ремонтники вже виїхали, сьогодні плануємо відновити електропостачання", - написав Лунін.

Раніше ми повідомляли, що у Полтавській області окупанти завдали ракетного удару по Миргороду.

Також ми писали, що ЗСУ збили дві ворожі ракети у Полтавській області.

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