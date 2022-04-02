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В Полтавской области оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду

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Миргород, Суббота 02 апреля 2022 17:55
В Полтавской области оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду Фото: оккупанты обстреляли Миргород в Полтавской области (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре Миргорода Полтавской области. Последствия обстрела выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде", - написал в Telegram Лунин.

По его словам, последствия вражеского удара устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава ОВА призвал жителей области не постить фото последствий вражеских ударов, сохранять спокойствие и не игнорировать сигналов воздушной тревоги.

Напомним, в Одесской области украинские ПВО сбили ракеты, которыми враг пытался поразить объекты критической инфраструктуры.

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