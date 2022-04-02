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ВСУ сбили две вражеские ракеты в Полтавской области

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Полтавская область, Суббота 02 апреля 2022 17:30
ВСУ сбили две вражеские ракеты в Полтавской области В Полтавской области сбили ракеты (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Полтавской области во время последней воздушной тревоги в небе украинские Вооруженные силы сбили две вражеские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

По его словам, во время последней воздушной тревоги ВСУ сбили вражеские ракеты в разных частях Полтавской области.

Также он сообщил, что звуки взрывов, которые можно было слышать в течение нескольких последних часов в Полтаве - это обучение ВСУ.

Ранее мы сообщали, что вражеский беспилотник-разведчик обнаружили в Полтавской области.

Также мы писали, что в Полтавской области заявили, что готовятся к весенне-полевым работам.

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