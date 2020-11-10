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В Полтавской области строят первый в Украине бетонный автобан

Автор: РБК-Украина

В Полтавской области продолжается строительство трассы Н-31 Днепр - Решетиловка. Эта и другие дороги области ремонтируются по программе "Большая стройка".

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, строительство дороги Н-31 Днепр - Решетиловка является одним из самых амбициозных проектов "Укравтодора".

Протяженность трассы в пределах Полтавщины составит 80 км. Часть этой трассы станет первым в Украине бетонным автобаном.

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Кроме того, в Полтавской области ремонтируют трассу международного значения М-22 Полтава - Александрия. Этот проект предусматривает не только ремонт дорожного полотна, но и обустройство транспортных развязок и мостов.

Помимо этого, в селах Песчаное и Бугаевка сдают после реконструкции детские садики. Новые кровля и коммуникации, утепленные стены, дружелюбные интерьеры встречают детей.

Напомним, ранее Юрий Голик рассказал, как в Киевской области по программе "Большая стройка" ремонтируют трассу международного значения М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи.

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