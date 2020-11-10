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У Полтавській області будують перший в Україні бетонний автобан

Автор: РБК-Україна

У Полтавській області триває будівництво траси Н-31 Дніпро - Решетилівка. Ця та інші дороги області ремонтуються за програмою "Велике будівництво".

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Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, будівництво дороги Н-31 Дніпро - Решетилівка є одним з найамбітніших проектів "Укравтодору".

Довжина траси в межах Полтавщини складе 80 км. Частина цієї траси стане першим в Україні бетонним автобаном.

Крім того, у Полтавській області ремонтують трасу міжнародного значення М-22 Полтава - Олександрія. Цей проект передбачає не тільки ремонт дорожнього полотна, але й облаштування транспортних розв'язок і мостів.

Окрім цього, в селах Піщане і Бугаївка здають після реконструкції дитячі садки. Нові покрівля та комунікації, утеплені стіни, доброзичливі інтер'єри зустрічають дітей.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик розповів, як у Київській області за програмою "Велике будівництво" ремонтують трасу міжнародного значення М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі.

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