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В Киевской области идет ремонт трассы международного значения М-01

Киевская область, Четверг 05 ноября 2020 14:55
В Киевской области идет ремонт трассы международного значения М-01
Фото: ремонт дорог (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Трасса международного значения М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи связывает столицу Украины с белорусской границей. Дорога входит в систему европейских маршрутов, однако долгие годы находилась в печальном состоянии.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, в конце 90-х годов прошлого века дорогу расширили и повысили до 1 категории, и с тех пор не то что капитальных - даже средних ремонтов на трассе не проводили. Сейчас дорогу восстанавливают по программе "Большое строительство".

На опубликованных Голиком фотографиях видно, как выполняются работы на 18-м, 20-21-м и 35-36-м километрах трассы.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно результатам социологического исследования, 76% украинцев отмечают масштабные ремонты и улучшение качества дорог в стране.

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