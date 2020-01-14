В Полтавской области от столбняка умерла женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра общественного здоровья Украины.

Сообщается, что женщина обратилась за медицинской помощью на восьмой день после получения травмы. У нее среди симптомов были спазм лицевых мышц, ригидность мышц шеи и затруднение дыхания. Ее оперативно госпитализировали и провели хирургическую обработку раны, однако женщина умерла.

Также сообщается, что за 11 месяцев 2019 году в Украине зарегистрировано 15 случаев столбняка, из которых один летальный. Данных о прививках у умершего не было.

В Минздраве напоминают, что единственным способом защиты от столбняка является вакцинация.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате осложнений гриппа умерла 31-летняя беременная женщина. С начала эпидсезона в октябре 2019 года зафиксированы уже три летальных случая в результате гриппа.

По последнем данным, за вторую неделю 2020 года в Киеве гриппом и ОРВИ заболели 6786 человек. Интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии.