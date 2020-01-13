В Киеве за неделю гриппом заболели более 6,7 тыс. человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заболеваемость гриппом в Киеве возросла на 8,7%

За вторую неделю 2020 года в Киеве гриппом и ОРВИ заболели 6786 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 70,1%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 230.

Всего в Киеве заболеваемость гриппом по сравнению с предыдущей неделей выросла на 8,7% за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболели 4077, взрослых - 2709 человек.

В структуре заболеваемости дети составляют 60,1%, что на 3,1% меньше по сравнению с на предыдущей неделей. Заболеваемость среди школьников выросла на 6,9%, зарегистрировано 1638 случаев, что составляет 40,2% от общего количества заболевших детей. В медицинские учреждения госпитализированы 175 человек, из них 146 детей.

С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинировано против гриппа 50 440 человек.

Напомним, с начала нынешнего эпидемического сезона прививки от гриппа и ОРВИ сделали больше людей, чем за весь прошлый эпидемический сезон. Всего вакцинировались уже более 200 тыс. людей.

Кроме того, в результате осложнений гриппа умерла 31-летняя беременная женщина. Врачам удалось спасти ребенка, произведя кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипированный.