В Полтавской области сокращают время комендантского часа

В Полтавской области сокращают продолжительность комендантского часа. С четверга, 28 июля, он будет действовать с 23:00 до 05:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.
Он отметил, что получал много обращений от предпринимателей и жителей области с просьбой о сокращении продолжительности комендантского часа. После консультаций Совет обороны области принял соответствующее решение.
"С завтрашнего дня, с 28 июля, по всей Полтавской области комендантский час будет длиться с 23:00 до 05:00", - написал Лунин.
Напомним, ранее комендантский час в Полтавской области длился с 22:00 до 05:00.
Кроме того, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отметил, что нарушителей комендантского часа берут "на карандаш" и на них в первую очередь будут смотреть военные комиссары при необходимости призвать в ВСУ.