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В Полтавской области сократили время комендантского часа

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Полтавская область, Среда 20 апреля 2022 16:14
В Полтавской области сократили время комендантского часа Комендантский час в полтавской области (t.me.UA_National_Police)
Автор: Татьяна Самарук

В Полтавской области сократили продолжительность комендантского часа. С 21 апреля он будет начинаться в 22:00 и продлится до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина

"Сокращаем время комендантского часа. С 21 апреля, по всей Полтавской области комендантский час продлится с 22:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

Отметим, что во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.

Ранее мы сообщали, что в Полтаве объявили о возобновлении сообщения с Сумами.

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