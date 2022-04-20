В Полтавской области сократили время комендантского часа

В Полтавской области сократили продолжительность комендантского часа. С 21 апреля он будет начинаться в 22:00 и продлится до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина

"Сокращаем время комендантского часа. С 21 апреля, по всей Полтавской области комендантский час продлится с 22:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

Отметим, что во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.