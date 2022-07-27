В Полтавской области сокращают время комендантского часа

В Полтавской области сокращают продолжительность комендантского часа. С четверга, 28 июля, он будет действовать с 23:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина .

Он отметил, что получал много обращений от предпринимателей и жителей области с просьбой о сокращении продолжительности комендантского часа. После консультаций Совет обороны области принял соответствующее решение.

"С завтрашнего дня, с 28 июля, по всей Полтавской области комендантский час будет длиться с 23:00 до 05:00", - написал Лунин.