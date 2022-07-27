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В Полтавской области сокращают время комендантского часа

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Полтавская область, Среда 27 июля 2022 15:17
В Полтавской области сокращают время комендантского часа Фото: в Полтавской области сокращают время комендантского часа (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Полтавской области сокращают продолжительность комендантского часа. С четверга, 28 июля, он будет действовать с 23:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

Он отметил, что получал много обращений от предпринимателей и жителей области с просьбой о сокращении продолжительности комендантского часа. После консультаций Совет обороны области принял соответствующее решение.

"С завтрашнего дня, с 28 июля, по всей Полтавской области комендантский час будет длиться с 23:00 до 05:00", - написал Лунин.

Напомним, ранее комендантский час в Полтавской области длился с 22:00 до 05:00.

Кроме того, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отметил, что нарушителей комендантского часа берут "на карандаш" и на них в первую очередь будут смотреть военные комиссары при необходимости призвать в ВСУ.

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Полтавская область Комендантский час
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