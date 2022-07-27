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У Полтавській області скорочують час комендантської години

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Полтавська область, Середа 27 липня 2022 15:17
У Полтавській області скорочують час комендантської години Фото: у Полтавській області скорочують час комендантської години (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Полтавській області скорочують тривалість комендантської години. З четверга, 28 липня, вона діятиме з 23:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Він зазначив, що отримував багато звернень від підприємців і жителів області з проханням про скорочення тривалості комендантської години. Після консультацій Рада оборони області ухвалила відповідне рішення.

"Відзавтра, з 28 липня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00", - написав Лунін.

Нагадаємо, раніше комендантська година в Полтавській області тривала з 22:00 до 05:00.

Окрім того, перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін зазначив, що порушників комендантської години беруть "на олівець" і на них в першу чергу будуть дивитися військові комісари при необхідності призвати до ЗСУ.

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Полтавская область Комендантська година
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