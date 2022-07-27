У Полтавській області скорочують час комендантської години

В Полтавській області скорочують тривалість комендантської години. З четверга, 28 липня, вона діятиме з 23:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна .

Він зазначив, що отримував багато звернень від підприємців і жителів області з проханням про скорочення тривалості комендантської години. Після консультацій Рада оборони області ухвалила відповідне рішення.

"Відзавтра, з 28 липня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00", - написав Лунін.