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В Полтавской области резко увеличилось количество пожаров в экосистемах

Новости » Происшествия     28.03.2020 - 11:39
В Полтавской области резко увеличилось количество пожаров в экосистемах
Фото с места возгорания (pl.dsns.gov.ua)

В результате возгораний было уничтожено 92 га сухой растительности

В Полтавской области за минувшие сутки произошло 39 пожаров на открытых территориях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

Так, в течение 27 марта пожарные ликвидировали 39 пожаров на открытой территории.

"Пожары возникали в городах Полтава, Горишные Плавни, Лубны, Гадяч, а также Глобинском, Хорольском, Полтавском, Лабинском, Диканьском, Гадяцкому, Миргородском, Кременчугском, Гребенковском, Зиньковском, Котелевском, Лохвицком, Чернухинском, Решетиловском, Чутовском районах. В результате возгораний было уничтожено 92 га сухой растительности и камыша", - говорится в сообщении.

Фото с мест возгораний (pl.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в одесском микрорайоне "Вузовский" горел жилой дом. При тушении пострадали несколько пожарных.

Также РБК-Украина писало, что 23 марта, в Киеве в Деснянском районе на территории одного из гаражных кооперативов произошел пожар с последующим взрывом неизвестного происхождения. В результате инцидента пострадал мужчина.

Также напомним, в субботу, 21 марта, в Одессе по улице Небесной сотни горела крыша торгового центра "Ситицентр".

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