У Полтавській області різко збільшилася кількість пожеж в екосистемах

Фото з місця займання (pl.dsns.gov.ua)

В результаті пожеж було знищено 92 га сухої рослинності

У Полтавській області за минулу добу сталося 39 пожеж на відкритих територіях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Так, протягом 27 березня пожежники ліквідували 39 пожеж на відкритій території.

"Пожежі виникали в містах Полтава, Горішні Плавні, Лубни, Гадяч, а також Глобинському, Хорольському, Полтавському, Лубенському, Диканському, Гадяцькому, Миргородському, Кременчуцькому, Гребінківському, Зіньківському, Котелевському, Лохвицькому, Чорнухинському, Решетилівському, Чутівському районах. В результаті пожеж було знищено 92 га сухої рослинності та очерету", - йдеться в повідомленні.

Фото з місць загорянь (pl.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одеському мікрорайоні "Вузівський" горів житловий будинок. При гасінні постраждали кілька пожежних.

Також РБК-Україна писало, що 23 березня, у Києві в Деснянському районі на території одного з гаражних кооперативів сталася пожежа з подальшим вибухом невідомого походження. В результаті інциденту постраждав чоловік.

Також нагадаємо, в суботу, 21 березня, в Одесі по вулиці Небесної сотні горів дах торгового центру "Сітіцентр".