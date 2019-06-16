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В Новой Зеландии столкнулись 2 легкомоторных самолета

Новости » Происшествия    16.06.2019 - 08:49
В Новой Зеландии столкнулись 2 легкомоторных самолета
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Пилоты самолетов погибли

В Новой Зеландии при заходе на посадку произошло столкновение двух легкомоторных самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание New Zealand Herald.

Как сообщается, инцидент произошел в новозеландском городе Мастертон. Два легкомоторных самолетов столкнулись при заходе на посадку в аэродроме Худ.

Отмечается, что после столкновения самолеты загорелись. В результате аварии пилоты обоих самолетов погибли.

На месте происшествия работают спасательные службы. Управление гражданской авиации и полиция начали расследование инцидента.

Напомним, ранее в польском Плоцке во время авиашоу произошла авария самолета Як-52. Самолет упал в реку во время выполнения фигуры высшего пилотажа. Пилот, который прибыл из Германии, в результате аварии погиб.

Ранее, в американском штате Северная Каролина разбился штурмовик AV-8B Harrier 2-й воздушной эскадрильи Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов. Пилот смог успешно катапультироваться.

РБК-Украина сообщало, что в Иране в результате авиакатастрофы спасательного вертолета погибли пятеро людей. Авиакатастрофа произошла в иранской провинции Чегармехаль и Бахтиария. Жертвами катастрофы стали трое пилотов и двое медработников.

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