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В Польше во время авиашоу самолет упал в реку

Новости » Происшествия    15.06.2019 - 19:23
В Польше во время авиашоу самолет упал в реку
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате аварии погиб пилот

В польском Плоцке во время авиашоу в субботу, 15 июня, самолет Як-52 упал в реку, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщается, инцидент произошел примерно в 10:35 вскоре после открытия авиашоу. Самолет Як-52 при выполнении фигуры высшего пилотажа упал в Вислу.

Отмечается, что в результате авиакатастрофы погиб пилот самолета, который был гражданином Германии. Спасатели достали самолет из реки.

Сейчас на месте происшествия работают представители Государственной комиссии исследования катастроф. Организаторы мероприятия решают вопрос продления авиашоу.

Напомним, ранее в американском штате Северная Каролина разбился штурмовик AV-8B Harrier 2-й воздушной эскадрильи Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов. Пилот смог успешно катапультироваться.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Иране в результате авиакатастрофы спасательного вертолета погибли пятеро людей. Авиакатастрофа произошла в иранской провинции Чегармехаль и Бахтиария. Жертвами катастрофы стали трое пилотов и двое медработников.

Кроме того, на юге американского штата Флорида в Форт-Лодердейле разбился легкомоторный самолет. Самолет врезался в жилой небоскреб, в результате чего погиб пилот.

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