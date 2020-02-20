В Полтавской области протестуют против размещения эвакуированных из Уханя

В Полтавской области местные жители устроили акцию протеста вблизи медицинского центра "Новые Санжары", где якобы должны разместить эвакуированных из Уханя украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По словам жителей поселка Новые Санжары, они получили информацию о том, что в местном медицинском центре планируют разместить украинцев, которых эвакуировали из охваченного коронавирусом Уханя. Протестующие утверждают, что медучреждение не подстроено под карантин.

По состоянию на утро, 20 февраля, протестующие заблокировали дорогу до медицинского центра. Местные власти планируют сегодня утром провести внеочередную сессию, на которую пригласили представителя Службы безопасности Украины.

Также местные СМИ сообщают, что на выезде из Новых Санжар произошли столкновения между жителями и правоохранителями. Полиция задержала нескольких участников акции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винниках Львовской области местные жители устроили акцию протеста против возможного размещения эвакуированных из-за коронавируса украинцев из Уханя. Протестующие перекрыли подъезды к местному госпиталю ветеранов войн и репрессированных.

Также РБК-Украина писало, что самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами не прибыл в международный аэропорт "Борисполь", как это планировалось ранее. Сейчас самолет кружит между Полтавой и Днепром на подлете к харьковскому аэропорту.