UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Полтавской области перевернулась газовая автоцистерна

Автор: Ольга Белей

В Полтавской области автоцистерна с газом опрокинулась на обочину дороги. Утечки газа не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"16 января в 12:15 вблизи с. Гиревые Исковцы Миргородского района на автодороге Р 60 "Кролевец - Пирятин", водитель газовоза (емкостью 18 м. куб.) не справился с управлением и допустил опрокидывание автоцистерны на обочину", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве уточняют, что утечки газа не наблюдается.

Жертв и пострадавших нет.

Движение по автодороге не ограничивалось.

Для перекачки газа к месту происшествия направляется газовоз. От ГСЧС для дежурства привлечены пять человек и одна единица техники.

Напомним, микроавтобус с пассажирами перевернулся 14 января утром в Кировском районе оккупированного Крыма. Водителя и пассажиров доставили в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП