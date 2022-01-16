В Полтавской области перевернулась газовая автоцистерна

"16 января в 12:15 вблизи с. Гиревые Исковцы Миргородского района на автодороге Р 60 "Кролевец - Пирятин", водитель газовоза (емкостью 18 м. куб.) не справился с управлением и допустил опрокидывание автоцистерны на обочину", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве уточняют, что утечки газа не наблюдается.

Жертв и пострадавших нет.

Движение по автодороге не ограничивалось.

Для перекачки газа к месту происшествия направляется газовоз. От ГСЧС для дежурства привлечены пять человек и одна единица техники.