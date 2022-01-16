В Полтавской области перевернулась газовая автоцистерна

В Полтавской области автоцистерна с газом опрокинулась на обочину дороги. Утечки газа не наблюдается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"16 января в 12:15 вблизи с. Гиревые Исковцы Миргородского района на автодороге Р 60 "Кролевец - Пирятин", водитель газовоза (емкостью 18 м. куб.) не справился с управлением и допустил опрокидывание автоцистерны на обочину", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве уточняют, что утечки газа не наблюдается.
Жертв и пострадавших нет.
Движение по автодороге не ограничивалось.
Для перекачки газа к месту происшествия направляется газовоз. От ГСЧС для дежурства привлечены пять человек и одна единица техники.
Напомним, микроавтобус с пассажирами перевернулся 14 января утром в Кировском районе оккупированного Крыма. Водителя и пассажиров доставили в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений.