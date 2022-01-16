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У Полтавській області перекинулася газова автоцистерна

Автор: Ольга Белей

У Полтавській області автоцистерна з газом перекинулася на узбіччя дороги. Витоку газу не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"16 січня о 12: 15 поблизу с.Гирьові Ісківці Миргородського району на автодорозі Р 60 "Кролевець - Пирятин", водій газовозу (ємністю 18 м. куб.) не впорався з керуванням і допустив перекидання автоцистерни на узбіччя", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві уточнюють, що витоку газу не спостерігається.

Жертв і постраждалих немає.

Рух автошляхом не обмежувався.

Для перекачування газу до місця події направляється газовоз. Від ДСНС для чергування залучено п'ять осіб та одна одиниця техніки.

Нагадаємо, мікроавтобус з пасажирами перекинувся 14 січня вранці в Кіровському районі окупованого Криму. Водія та пасажирів доставили до лікувального закладу для встановлення наявності тілесних ушкоджень.

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