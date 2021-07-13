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В Полтавской области на мясокомбинате произошло массовое отравление неизвестным веществом

Автор: Анастасия Рокитна

В городе Глобино (Полтавская область) на мясокомбинате произошло массовое отравление работников неизвестным веществом. В результате пострадали 16 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что в сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" произошло отравление неизвестным веществом 16 работников, в результате чего 14 работников госпитализированы.

В частности, один человек находится в тяжелом состоянии и 13 человек в состоянии средней степени тяжести, два человека от госпитализации отказались.

Причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Напомним, 7 июля во Львовской области произошло массовое отравление людей в ресторане.

Кроме того, в больницы Винницы после празднования выпускного с отравлением попали 17 человек.

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