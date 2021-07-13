У Полтавській області на м'ясокомбінаті сталось масове отруєння невідомою речовиною

У місті Глобине (Полтавська область) на м'ясокомбінаті сталось масове отруєння працівників невідомою речовиною. В результаті постраждали 16 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Повідомляється, що в сортувальному цеху ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат" сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників, внаслідок чого 14 працівників госпіталізовані.
Зокрема, одна людина перебуває у тяжкому стані та 13 осіб у стані середнього ступеня тяжкості, дві особи від госпіталізації відмовилися.
Причина отруєння встановлюється. Підприємство працює в штатному режимі. Підрозділи ДСНС не залучалися.