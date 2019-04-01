В Полтавской области на избирательном участке напали на полицейского

Фото: выборы 2019 (РБК-Украина)

После выборов 2019 на участках произошло несколько резонансных событий

После выборов 2019 в Лубнах Полтавской области напали на полицейского, который охранял избирательный участок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в Лубнах на избирательном участке неизвестные нанесли телесные повреждения полицейскому. У пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ссадины теменной области.

Кроме того, в Тячевском районе Закарпатской области попал в ДТП автомобиль, который перевозил бюллетени. В результате аварии, глава комиссии получила телесные повреждения и была госпитализирована. Бюллетени в сопровождении полиции доставили в окружную комиссию.

Также сообщается, что в Киевской области в селе Панфилы неизвестный проник на территорию избирательного участка. Его задержали полицейские и доставили домой. После этого он нанес ножевые ранения одному из членов избирательной комиссии, который пытался его успокоить после ссоры с супругой.

По данным полиции, в Житомирской области в ходе конфликта член избирательной комиссии применил физическую силу против полицейского.

Напомним, ранее сообщалось, что в день выборов 2019 киевские полицейские открыли 2 уголовных производства и составили 4 административных протокола за нарушение избирательного законодательства.