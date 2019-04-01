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У Полтавській області на виборчій дільниці напали на поліцейського

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 09:14
У Полтавській області на виборчій дільниці напали на поліцейського
Фото: вибори 2019 (РБК-Україна)

Після виборів 2019 на дільницях сталося кілька резонансних подій

Після виборів 2019 в Лубнах Полтавської області напали на поліцейського, який охороняв виборчу дільницю. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що в Лубнах на виборчій дільниці невідомі нанесли тілесні ушкодження поліцейському. У постраждалого діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс і забиття тім'яної області.

Крім того, в Тячівському районі Закарпатської області потрапив у ДТП автомобіль, який перевозив бюлетені. В результаті аварії, голова комісії отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Бюлетені в супроводі поліції доставили в окружну комісію.

Також повідомляється, що в Київській області в селі Панфіли невідомий проник на територію виборчої дільниці. Його затримали поліцейські і доставили додому. Після цього він завдав ножові поранення одному з членів виборчої комісії, який намагався його заспокоїти після сварки з дружиною.

За даними поліції, у Житомирській області у ході конфлікту член виборчої комісії застосував фізичну силу проти поліцейського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у день виборів 2019 київські поліцейські відкрили 2 кримінальні провадження і склали 4 адміністративних протоколи за порушення виборчого законодавства.

 

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