В Полтавской области грузовики сливали отходы в поле

Фото: следы от слива отходов (npu.gov.ua)

В Полтавской области два грузовика сливали отходы в открытой местности. Полиция отправила автомобили на штрафплощадку.

Об этом сообщает Нацполиция.

Патрулируя местность в Кременчуге полицейские обнаружили два грузовика "Краз" и "Камаз" в поле. Они, вероятно, сливали нечистоты в этой местности. Следы отходов были видны неподалеку от машин.

Правоохранители задокументировали происшествие и на время следствия отправили грузовики на штрафплощадку. Расследование идет по ч.1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель).

Ранее сегодня сообщалось, что в Николаеве подозревают правоохранителей в пытках мужчины в отделе полиции.

Также полиция заявляла, что в Украине открыли уже почти 250 уголовных дел из-за нарушений на выборах.