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У Полтавській області вантажівки зливали відходи у полі

Полтавська область, П'ятниця 09 жовтня 2020 15:15
У Полтавській області вантажівки зливали відходи у полі
Фото: сліди від зливу відходів (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Полтавській області дві вантажівки зливали відходи у відкритій місцевості. Поліція відправила автомобілі на штрафмайданчик.

Про це повідомляє Нацполіція.

Патрулюючи місцевість в Кременчуці поліцейські виявили дві вантажівки "Краз" і "Камаз" в полі. Вони, ймовірно, зливали нечистоти у цій місцевості. Сліди відходів були помітні неподалік від машин.

Правоохоронці задокументували подію і на час слідства відправили вантажівки на штрафмайданчик. Розслідування йде за ч.1 статті 239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель).

Раніше сьогодні повідомлялося, що у Миколаєві підозрюють правоохоронців у тортурах чоловіка у відділі поліції.

Також поліція заявляла, що в Україні відкрили вже майже 250 кримінальних справ через порушення на виборах.

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