У двох містах Полтавської області школи закрили на карантин

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Пирятині карантин триватиме до 5 лютого, у Миргороді - до 7 лютого

У Миргороді та Пирятині Полтавської області закрили всі навчальні заклади на карантин. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Відповідні рішення були прийняті міськими радами через високий рівень захворюваності на грип та гостру респіраторно-вірусну інфекцію (ГРВІ).

У міськраді Пирятина уточнили, що наразі у школах через захворюваність відсутні понад 20% дітей, тому карантин триватиме до 5 лютого.

Водночас, у Миргороді навчання призупинено до 7 лютого. Як повідомили у мерії, крім шкіл, на карантин також закриті позашкільні навчальні заклади міста.

Нагадаємо, через спалах грипу в Україні масово закриваються школи на карантин. Зокрема, повністю припинили навчання у школах Сум, Ужгорода, Вінниці, Бердянську, Черкас, Житомира. Також з 30 січня припинено навчальний процес в школах Маріуполя. Крім того, на карантин закрилися 123 школи у Дніпропетровській області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на кінець січня, епідеміологічний поріг в регіонах України в середньому перевищено на 1,4%. Понад 60% хворих - діти. Від ускладнень померло 13 осіб, серед них одна дитина.