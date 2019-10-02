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В Полтавській області в ДТП загинула співробітниця поліції

Новини » Суспільство    02.10.2019 - 19:46
В Полтавській області в ДТП загинула співробітниця поліції
Фото: Національная поліція України (mvs.gov.ua)

Патрульна померла на місці, адже отримала травми несумісні з життям

В Полтавській області в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) загинула патрульна поліцейська Марина Фетч під час виконання службових обов'язків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію в Facebook.

Зазначається, що Фетч заступила на чергування на дорожню станцію патрульної поліції в місті Лубни, Полтавської області (автодорога М-03 “Київ-Харків-Довжанський”).

"Близько 16-ї години на посту патрульні помітили автомобіль Volkswagen Passat, який був в орієнтуванні. На вимогу поліцейських зупинитися водій не зреагував. У результаті нетривалого переслідування, патрульними вдалося зупинити його приблизно за 4 кілометри від дорожньої станції", - йдеться у повідомленні.

Під час поверхневої перевірки у водія та у салоні авто Volkswagen Passat виявили предмети, схожі на зброю, а сам водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

Для проведення перевірки на стан сп'яніння водія Volkswagen Passat, та оформлення адмінматеріалів, передбачених ст. 130 Кодекс України про адміністративні правопорушення, патрульна Фетч зупинила мікроавтобус Mercedes Sprinter, щоб залучити його водія свідком у справі.

У цей час автодорогою рухався інший мікроавтобус Mercedes Sprinter, водій якого не дотримався безпечного швидкісного режиму, здійснив наїзд на патрульну і скоїв зіткнення із зупиненим на узбіччі мікроавтобусом.

Патрульна померла на місці, адже отримала травми несумісні з життям.

Наразі з'ясовуються усі обставини цієї ДТП.

Нагадаємо, у середу, 2 жовтня, у Львові сталася ДТП з участю автомобіля поліції, в результаті чого постраждали правоохоронці.

Як повідомляє РБК-Україна, у Дніпропетровській області працівник карного розшуку місцевої поліції влаштував дорожньо-транспортну пригоду. Правоохоронець не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з автомобілем "Лада Калина". В результаті ДТП постраждали 3 людини. Попередньо встановлено, що поліцейський був п'яний.

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