В Полтавской области будет слышна стрельба: что случилось

Фото: В Полтавской области будет слышна стрельба (zsu gov ua)

В воскресенье, 24 июля, на территории Полтавской области будут проходить учебные стрельбы. В частности, в Миргородской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.