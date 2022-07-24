ua ru
Вс, 24 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Полтавской области будет слышна стрельба: что случилось

Новина українською →
Полтавская область, Воскресенье 24 июля 2022 10:05
В Полтавской области будет слышна стрельба: что случилось Фото: В Полтавской области будет слышна стрельба (zsu gov ua)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 24 июля, на территории Полтавской области будут проходить учебные стрельбы. В частности, в Миргородской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

Глава ОВА призвал жителей сохранять спокойствие.

"Сегодня, 24 июля, будут продолжаться учебные стрельбы в Миргородской общине. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - написал он.

Напомним, в начале этого месяца в Полтавской области на протяжении двух дней проходили учения.

Также 29 июня в Миргородском районе Полтавской области были слышны взрывы.

Отметим, что 22 июля также в Полтавской области проходили учебные стрельбы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область Война России против Украины
NEWS
Ракетный удар по порту Одессы: появились фото и видео последствий
Ракетный удар по порту Одессы: появились фото и видео последствий
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет