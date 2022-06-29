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Взрывы в районе Миргорода Полтавской области: в ОВА дали объяснение

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Полтава, Среда 29 июня 2022 12:05
Взрывы в районе Миргорода Полтавской области: в ОВА дали объяснение Фото: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин (facebook.com/pravdatut.media)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 29 июня, в Миргородском районе Полтавской области будут слышны взрывы. Местных жителей просят не паниковать - взрывы - это последствия учебных стрельб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"29 июня на территории Миргородской общины будут продолжаться учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина!" – написал он.

Как сообщалось, учебные стрельбы в этом районе будут проводиться и 30 июня.

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Полтавская область
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