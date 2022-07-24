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У Полтавській області буде чутна стрілянина: що сталося

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Полтавська область, Неділя 24 липня 2022 10:05
У Полтавській області буде чутна стрілянина: що сталося Фото: у Полтавській області буде чутна стрілянина (zsu gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 24 липня, на території Полтавської області проходитимуть навчальні стрільби. Зокрема, у Миргородській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

Глава ОВВА закликав жителів зберігати спокій.

"Сьогодні, 24 липня, триватимуть навчальні стрільби у Миргородській громаді. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав він.

Нагадаємо, на початку цього місяця у Полтавській області протягом двох днів проходили навчання.

Також 29 червня у Миргородському районі Полтавської області були чутні вибухи.

Зазначимо, що 22 липня також у Полтавській області проходили навчальні стрільби.

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