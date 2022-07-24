У Полтавській області буде чутна стрілянина: що сталося

Фото: у Полтавській області буде чутна стрілянина (zsu gov ua)

У неділю, 24 липня, на території Полтавської області проходитимуть навчальні стрільби. Зокрема, у Миргородській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.