У Полтавській області буде чутна стрілянина: що сталося
Фото: у Полтавській області буде чутна стрілянина (zsu gov ua)
У неділю, 24 липня, на території Полтавської області проходитимуть навчальні стрільби. Зокрема, у Миргородській громаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.
Глава ОВВА закликав жителів зберігати спокій.
"Сьогодні, 24 липня, триватимуть навчальні стрільби у Миргородській громаді. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав він.
Нагадаємо, на початку цього місяця у Полтавській області протягом двох днів проходили навчання.
Також 29 червня у Миргородському районі Полтавської області були чутні вибухи.
Зазначимо, що 22 липня також у Полтавській області проходили навчальні стрільби.