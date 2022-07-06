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В Полтавской области два дня будут слышать выстрелы: в чем причина

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Полтавская область, Среда 06 июля 2022 09:38
В Полтавской области два дня будут слышать выстрелы: в чем причина Фото: в Полтавской области два дня будут слышать выстрелы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Жители в Полтавской области сегодня и завтра будут слышать звуки выстрелов. Это связано с запланированными учениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"6 и 7 июля на территории Лубенской общины будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!"- написал он.

Напомним, ранее стало известно, что 29 июня, в Миргородском районе Полтавской области были слышны взрывы.

Как сообщалось, учебные стрельбы в этом районе проводились 30 июня.

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